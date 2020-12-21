Тюменские бабушки подарили на Новый год врачам варежки

50 пар варежек врачам красной зоны от бабушек врачам красной зоны молодогвардейцы Тюмени.

Местные пенсионеры решили сделать подарки врачам на Новый год и обратились с идеей в центр адресной помощи во время COVID. Тюменское отделение "Молодой Гвардии" запустило акцию "Варежки от бабушки", в рамках которой пожилые жители города связали новогодние подарки медикам, борющимся с COVID.

С 23 ноября по 10 декабря молодогвардейцы передали участникам акции пряжу и спицы, провели онлайн мастер-классы по вязанию. Всего к изготовлению варежек присоединилось 30 бабушек из Тюмени и Исетского района.

"Мои дети — врачи, и я знаю в каких сложных условиях они работают. Захотелось просто от души поблагодарить медицинских сотрудников, которые находятся на передовой и рискуют своим здоровьем" — пояснила Василиса Запутряева, участница акции, связавшая три пары варежек.

18 декабря "Молодая Гвардия" посетила Областную клиническую больницу №1 и провела новогоднее представление для медицинских работников. После поздравления Дед Мороз и Снегурочка вручили медикам 50 комплектов варежек. В каждую подарочную упаковку была вложена открытка с пожеланиями от вязальщиц. Также организаторы передали видеопослание с поздравлениями от бабушек.

"Причины одиночества у пожилых людей самые разные, им всем одинаково хочется чувствовать себя нужными. Наша акция позволила пенсионерам проявить свою значимость и доброту с соблюдением правил карантина и без вреда для здоровья" — прокомментировал руководитель ТРО ВОО "Молодая Гвардия" Владимир Сбитнев.