В Тюмени собираются изменить сквер Сибирских кошек и площадь Солнца

Сбор и обсуждение предложений, поступивших от городских сообществ, архитекторов и дизайнеров, по развитию территории вдоль улицы Первомайской на отрезке между улицами Республики и Ленина пройдет в онлайне 21 декабря. Сделать функционально насыщенными и яркими с точки зрения архитектурной среды предлагается сквер Сибирских кошек и площадь Солнца.

Организаторы сессии соучастного проектирования предлагают обсудить конкретные проблемы территорий, выработать планы последующего развития данного района и реализации поступивших предложений, сообщается на сайте "Тюмень - наш дом".

Выразить свое мнение горожане могут, ответив на десять вопросов по указанной теме на портале "Я решаю!". Голосование стартовало 18 декабря и продлится больше месяца.