В Тюмени собрана база подрядчиков для проведения капремонта в многоквартирных домах

"Инкубатор подрядчиков" создан в Тюмени на базе МУП "ГорКомСервис". Здесь идет подготовка подрядчиков для выполнения капитальных ремонтов в многоквартирных домах.

Как отметил заместитель главы города Павел Перевалов на заседании постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Тюменской городской Думы, объемы по капремонту растут с каждым краткосрочным планом: план с 2015 по 2017 годы охватывал 412 домов, в следующем периоде - уже 915 домов. С 2021 года начнется третий этап. Все работы должны быть выполнены качественно и в срок.

"ГорКомСервис" через соответствующие процедуры привлекает подрядные организации, создаёт выгодные условия для привлечения малого бизнеса, у кого есть компетенции выполнять определенные работы, но они не соответствуют требованиям, предъявляемым к генеральному подряду.

Всего в реестре на генеральном подряде числятся 49 подрядчиков, еще 29 работает на условиях "ГорКомСервиса". "Мелкие" компании могут наработать опыт, заработать денег, пополнить свою материально-техническую базу и в дальнейшем взять генеральный подряд, пишет "Вслух.ру".

Третий краткосрочный период по капитальному ремонту многоквартирных домов в Тюмени стартует с 1 января. В программе - почти 700 домов, еще более 250 – в подпрограмме, в которую включены неаварийные дома с износом более 70%. Кроме того, при возникновении аварийных ситуаций капитальный ремонт делается оперативнее запланированных сроков. Так, в 2020 году внеочередной капремонт проведен в 12 домах.