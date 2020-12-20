Безработным тюменцам помогут в службе занятости

Более 2,2 тысяч безработных и ищущих работу тюменцев, более 600 граждан старшего возраста и почти 500 женщин, занятых воспитанием маленьких детей воспользовались возможностью пройти обучение через службу занятости населения Тюменской области.

Как сообщили в региональном департаменте труда и занятости населения, услуги по профориентации, обучению и повышению квалификации предлагались безработным и даже работающим гражданам различных категорий: инвалидам, женщинам, занятых воспитанием детей дошкольного возраста, гражданам от 50 лет, предпенсионного возраста и другим.

Многие тюменцы старше 50 лет предпочитают креативные направления обучения - графический дизайн, интернет-маркетинг, маркетолог-аналитик, спортивный судья, организация волонтерской деятельности, организация ресторанного бизнеса. Женщины чаще всего хотели восстановить профессиональные навыки или освоить новую профессию по специальностям: социальный работник, бухгалтерский учет и налогообложение, педагог, воспитатель, менеджмент и другим.

Тем, кто не определился в желаемой профессии, в центрах занятости предлагали пройти тестирование. За год госуслугу по профориентации получили более 36,9 тыс. жителей области, из которых более 2,3 тыс. - с инвалидностью. 84 инвалида получили дополнительное профессиональное образование по специальностям: "младший воспитатель", "охранник", "специалист по социальной работе", "педагог дополнительного образования", "делопроизводитель", "оператор котельной".

Подробнее о программах можно узнать в центрах занятости населения по месту жительства. Контакты опубликованы на интерактивном портале департамента труда и занятости населения Тюменской области. Вопросы можно также задавать в официальных группах в социальных сетях.