Тюменских подростков приглашают создать новогоднюю видеооткрытку

Стартовал проект "Домашка.SNOW", участники которого смогут улучшить свои навыки в сфере медиа и зарядиться новогодним настроением. Подростки от 14 до 18 лет послушают лекции федеральных экспертов, выполнят задания и в итоге снимут видеоролик с поздравлениями, который покажут на тюменском ТВ.

Проект продлится до 25 декабря. Участвовать можно индивидуально или собрать команду, причем совершенно бесплатно. Командная регистрация уже завершена — заявки подали 27 команд. Также прошли регистрацию 185 индивидуальных участников. Стать участником можно вплоть до 23 декабря.

"Домашка.SNOW" будет проходить в формате лагеря: участники будут повышать уровень новогоднего настроения, выполняя задания и слушая лекции. В рамках проекта с лекциями выступят три федеральных спикера из российских креативных агентств. Все они работали с крупными брендами. Итогом проекта станет видеооткрытка от молодых контент-мейкеров для всей молодежи России, пишет "Мой портал".

Участники, которые создадут самый качественный контент на специальных заданиях, получат годовую подписку на онлайн-кинотеатр и наушники. Набор для мобильной съемки отправится к победителю индивидуального зачета. А команда-победитель получит сертификат на покупку или аренду техники и отдых для всех членов команды.