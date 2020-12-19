Тюменский туризм развивается, несмотря на пандемию

В Тюменской области сфера туризма продолжает развиваться, несмотря на пандемию и ограничительные мероприятия. В 2020 году был дан старт нескольким крупным проектам, некоторые из них касаются создания инфраструктуры.

Руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Мария Трофимова рассказала, что реконструкция площади нижнего посада в Тобольске уже преобразила историческую часть города. Запланирована работа по восстановлению зданий. Началась серьезная медиакампания по продвижению Тюменской области как туристического региона в Москве и Санкт-Петербурге.

Кроме того, в этом году Тюмень была выбрана в качестве столицы праздника поклонников горячих источников. Было подписано соглашение о сотрудничестве с двумя крупнейшими в стране туристическими операторами. Тюмень попала в топ-10 направлений, куда жители России стали бронировать туры сразу после того, как была снята часть коронавирусных ограничений.

По словам Марии Трофимовой, сам бизнес верит в развитие отрасли. Одно из свидетельств этому - открытие в тюменском ЦУМе информационно-туристического центра Visit Tyumen с большим ассортиментом сувенирной продукции. Создание подобных центров продолжится в других городах Тюменской области.

"В следующем мы планируем продолжить развитие всех вышеперечисленных проектов, а также надеемся на сотрудничество с федеральными органами власти. В частности, речь идёт о программе восстановления малых городов и исторических поселений России. Рассчитываем на приток туристов из центральных регионов страны. Нам есть что показать и чем по-хорошему удивить", - утверждает эксперт.