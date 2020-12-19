Тюменцев предупреждают о мошенниках в соцсетях

Специалисты проводят профилактику мошенничества в рамках муниципальной программы "Обеспечение безопасности на территории города Тюмени на 2015 – 2022 годы". В текущем году с учетом введенных ограничений и увеличением числа онлайн-событий упор делается на социальных сетях.

Как рассказал директор департамента безопасности жизнедеятельности администрации города Олег Датских, информация по вопросам безопасности размещается ежедневно на информационных ресурсах. Тюменцам напоминают: мошенники придумывают все новые способы выманивания денег, а особенному риску подвержены пожилые люди и дети. Им следует напомнить простые правила финансовой безопасности.

Так, злоумышленники могут представиться сотрудниками правоохранительных органов, банков и других структур. Они могут сообщить о подозрительной активности на счёте или выбить из равновесия сообщением о ЧП с родными. Нередки случаи, когда мошенники взламывают соцсети и просят денег у друзей. В случае подозрения прервите разговор, позвоните близким или в банк. А друзей по соцсетям предупредите об их взломе. Будьте осторожны и при интернет-покупках, выбирайте проверенные платформы.

В рамках муниципальной программы продолжается пропаганда в области безопасности жизнедеятельности, профилактика экстремизма, терроризма и наркомании. Охраняются зоны чрезвычайной ситуации и зоны вероятной ЧС (в 2020 году их было 12). Проводится техническое обслуживание и ремонт 177 электросирен. Патрулирование на водных объектах, включая набережную. Пять дружин, в том числе казачья, участвуют в поддержании общественного порядка, пишет "Вслух.ру".