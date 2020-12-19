Тюменцы смогут купить подарки и продукты на новогодних ярмарках

Новогодние ярмарки начинают работать в Тюмени. На них можно будет купить подарки, сувениры, елки и елочные украшения, а также продукты от местных сельхозпроизводителей.

Ярмарка в Выставочном зале будет работать до 30 декабря. Здесь можно найти товары для подготовки к Новому году, украшения дома и стола. В рамках выставки будет функционировать большая экспозиция "Продукты питания к новогоднему столу".

26 декабря состоятся традиционные продовольственные ярмарки. Они будут проходить на площадках по ул. Л. Толстого, 29 (на пересечении улиц Ямская и Л. Толстого), проезд Солнечный, 11 (прилегающая территория ТЦ "Заречный двор"), ул.Севастопольская, 12 (прилегающая территория Выставочного зала) и ул. Мельникайте, 126, корпус 2 (прилегающая территория ТЦ "П.О.Р.Т."). В преддверии зимних праздников будет представлен широкий ассортимент продукции сельхозпроизводителей Тюмени и юга региона: свинина, говядина, баранина, птица, рыбная продукция, сушеные плоды, дикоросы, продукция пчеловодства и другие товары. На ярмарке также будут продавать ели и деревья других хвойных пород, пишет "АиФ – Западная Сибирь" со ссылкой на департамент потребительского рынка Тюмени.