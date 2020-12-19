В Югре используют тюменский опыт при модернизации службы занятости

Фото департамента труда и занятости населения Тюменской области

Специалисты службы занятости ХМАО-Югры изучают опыт Тюменской области в реализации национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости". Ранее флагманский кадровый центр "Работа России" города Ишима и Ишимского района посетили делегации Ненецкого автономного округа и Мурманской области.

Как сообщили в региональном департаменте труда и занятости населения, коллеги из Нефтеюганска приступают к реализации проекта в следующем году и им было интересно увидеть наглядный результат модернизации модельного центра. Осмотрев помещения, оформленные в фирменном стиле и оборудованные современной техникой, специалисты отметили комфортные условия для посетителей в зоне первичного приема, удобные рабочие места для специалистов, организованные по системе 5С, а также игровую зону для детей.

"В работе центра больше внимания уделяется работе с гражданами, хорошо проработаны бизнес-ситуации. Мы обязательно будем использовать тюменский опыт", - отметила начальник административно-правого отдела КУ "Нефтеюганский ЦЗН" Наталья Мещерякова.

Напомним, кадровый центр "Работа России" города Ишима и Ишимского района занял второе место в рейтинге пилотных модернизированных центров субъектов РФ за 2019 год. Кроме того, Ишим и Ишимский район имеют один из самых низких показателей уровня безработицы в регионе, и один из самых высоких по уровню трудоустройства.