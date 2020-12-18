В Тюмени стартовал Музыкальный фестиваль Дениса Мацуева

Фото: пресс-служба ТКТО

В этом году трехдневный фестиваль проходит в Тюмени уже в девятый раз. Первый концерт состоялся в Тюменской филармонии в четверг, 17 декабря. Соскучившийся по маэстро зритель встретил музыканта бурными овациями.

Тюменские зрители за девять лет успели привыкнуть, что ежегодно их ожидает настоящий праздник классической музыки благодаря организатору и вдохновителю фестиваля Денису Мацуеву. Пианист-виртуоз, солист Московской филармонии, народный артист России с удовольствием каждый год возвращается в Тюмень, чтобы порадовать публику новой программой.

В этот раз в рамках первого концерта фестиваля были исполнены удивительные произведения:

1. Ф. Шопен Концерт № 2 для фортепиано с оркестром фа минор соч. 21

Солист - Денис Мацуев (фортепиано)

2. С. Танеев Канцона для кларнета с оркестром

А. Шоу Концерт для кларнета

Солист - Игорь Фёдоров (кларнет)

3. Ирина Поливанова (сопрано)

Ш. Гуно Ария Маргариты из оперы "Фауст"

Русская народная песня "Под дугой колокольчик поёт"

4. С. Рахманинов Рапсодия на тему Паганини

Солист - Ева Геворгян (фортепиано).

Приглашенные солисты вместе с Тюменским филармоническим оркестром под руководством дирижера Владимира Добровольского наполнили зал прекрасными мелодиями и подарили слушателям массу положительных эмоций.

В этом году Музыкальный фестиваль Дениса Мацуева посвятили памяти дирижера ТФО Евгения Шестакова. По завершению программы Денис Мацуев поприветствовал зрителей.

"Евгений Шестаков вложил в Тюменский филармонический оркестр всю свою душу. И, естественно, мы посвящаем этот фестиваль нашему другу. Сегодня на этой сцене царила особая атмосфера…", - поделился маэстро.

Напоминаем, ближайшие два концерта Музыкального фестиваля состоятся 18 и 19 декабря. Во второй день пройдет концерт симфонической музыки, а в завершающий – концерт "Классика в джазе".

Приобрести билеты можно на сайте Тюменской филармонии.