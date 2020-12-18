В 2021 году в Тюмени появится еще одна поликлиника

В областном центре начались строительно-монтажные работы по реконструкции зданий на улице Пермякова. Там будут размещены структурные подразделений городской поликлиники №14.

Поликлиника будет состоять из двух трехэтажных зданий — детское и взрослое амбулаторно-поликлинические отделения на 285 посещений в смену — с вновь запроектированной одноэтажной вставкой между зданиями.

Центральная вновь возводимая часть предусмотрена для размещения рентгендиагностического отделения.

Контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен с ООО "Дизайн-2000" в конце этого года. Срок окончания работ — декабрь 2021 года.