Архитектурные шедевры Тобольска отреставрируют

В Тобольске опережающими темпами ведется реставрация объектов культурного наследия федерального и регионального значения. Восстанавливаются архитектурные шедевры не только в ансамбле кремля, но и в нижнем посаде города.

О сохранении объектов культурного наследия говорили на круглом столе, участниками которого стали представители общественности, депутатского корпуса, силовых структур и профильных комитетов администрации города.

Всего в Тобольске расположено более 200 объектов культурного наследия. За последние годы отреставрировали особняки по адресу ул. Мира, 9 и 10, соборную мечеть на ул. Пушкина и Дом народного творчества на ул. Семакова, возродили Андреевский храм на ул. Володарского. Первозданный облик обрели учебные корпуса мужской губернской гимназии и пединститута на улице Р. Люксембург, распахнула двери прихожанам и туристам церковь Захарии и Елизаветы. В этом году мастера возродили богадельню Богородицкой церкви в переулке Р. Люксембург. Проведены противоаварийные работы на остро нуждающихся в этом объектах, законсервирована Пятницкая церковь на ул. Мира, пишет ИА "Тюменская линия".

Как рассказала председатель комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области Анна Базилева, активно ведут реставрационную деятельность и сами собственники. Например, владелец старинного магазина купца Марейна на туристическом маршруте разработал проектно-сметную документацию и в ближайшее время приступит к возрождению здания.

Региональный комитет в настоящее время занимается восстановлением Спасской церкви на ул. Революционной. Ведется подготовка необходимых документов, затем будут выделены деньги на строительные работы.

Ежегодно, но пока безрезультатно, подаются заявки для получения финансирования на памятники деревянного зодчества на ул. Ленина и особняки по ул. Мира, а также Крестовоздвиженскую церковь на ул. К. Маркса.

В рамках круглого стола общественники отметили положительные изменения и большой объем проделанной работы. Глава города Максим Афанасьев подчеркнул, что территория Базарной площади сейчас в зоне особого внимания. Здесь восстановление архитектурного облика идет, в том числе и через работу с инвесторами, предприятиями – социальными партнерами.

Особняки по периметру Базарной площади планируется отреставрировать к 2025 году. Полноценное возрождение архитектурного облика Тобольска ожидается в течение 10-20 лет.