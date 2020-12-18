На тюменских дорогах водителей будут проверять на трезвость

В эти выходные сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области будут в усиленном режиме выявлять водителей, управляющих транспортом под воздействием алкоголя и наркотиков.

"В этом году на территории региона произошло 240 ДТП с участием водителей в состоянии опьянения, в них погибли 39 человек, 354 человека ранены", — сообщает ГИБДД.

В этом году на дорогах автоинспекторами были задержаны 7 627 водителей в состоянии опьянения, в том числе 1023 управлявших транспортом в пьяном виде повторно в течение года.