На тюменских дорогах водителей будут проверять на трезвость

16:38 18 декабря 2020
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В эти выходные сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области будут в усиленном режиме выявлять водителей, управляющих транспортом под воздействием алкоголя и наркотиков. 

"В этом году на территории региона произошло 240 ДТП с участием водителей в состоянии опьянения, в них погибли 39 человек, 354 человека ранены", — сообщает ГИБДД.

В этом году на дорогах автоинспекторами были задержаны 7 627 водителей в состоянии опьянения, в том числе  1023 управлявших транспортом в пьяном виде повторно в течение года.

           

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