По всей Тюменской области провели антитабачные акции

Фото: МАУ ДО "Вагайский центр спорта и творчества"

Акции и профилактические мероприятия с участием волонтеров, приуроченные к Международному дню отказа от курения, прошли во всех муниципальных образованиях Тюменской области.

Как сообщили в департаменте социального развития региона, в Юргинской школе-интернате провели интеллектуально-познавательную игру "По пути к здоровью". Учащиеся выражали своё отрицательное отношение к курению в рисунках, а в рекреации оформили тематический стенд.

В Тобольске волонтеры и специалисты Центра реализации молодёжных и профилактических программ вручили прохожим информационные листовки. Добровольцы призывали взрослых и подростков беречь себя, свою жизнь и близких им людей.

Профилактические акции также состоялись в Нижнетавдинском, Вагайском районах и в Ишиме. С призывом "Брось меня!" волонтерский отряд "72 регион" Центра дополнительного образования Нижнетавдинского района провел профилактическую акцию "Время развеять дым — 2020". В с.Вагай волонтеры раздавали информационные листовки и проводили анкетирование. В Ишиме прошла акция "Сохрани свои лёгкие!".

Кроме того, в течение месяца в ходе медиакампании, направленной на профилактику употребления табака, активисты разместили около трех десятков профилактических публикаций в социальных сетях.