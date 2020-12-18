В Тюменской области число IT-преступлений выросло на 88%

На фоне пандемии и развития онлайн-торговли объем операций, совершенных жителями Тюменского региона с использованием интернета, в I полугодии 2020 года вырос в 6 раз. Активизировались и мошенники. По данным регионального Управления МВД, за 11 месяцев текущего года в Тюменской области зарегистрировано более 2800 преступлений, совершенных с помощью IT-технологий, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года их количество увеличилось на 88%.

Самым распространенным видом мошенничества остаются звонки лжесотрудников банков, якобы отследивших подозрительную операцию или попытку перевода денег неизвестному лицу. Для сохранения средств злоумышленники предлагают перевести их на безопасный резервный счет и запрашивают данные платежной карты.

Также распространены обман при покупке или продаже товаров через интернет, предложения фальшивых финансовых услуг (одобрение или аннулирование заявок на кредит), сообщения о выигрыше или легком заработке на бирже, взлом страниц в социальных сетях.

В этом году преступники активно используют тему коронавирусной инфекции. Мошенники обзванивают граждан, обещая отсрочки по выплате кредитов, разного рода компенсации, пособия, услуги по диагностике заражения коронавирусной инфекцией, волонтерство. Все в итоге сводится к тому, что человек под тем или иным предлогом должен сообщить данные своей банковской карты, пароль из СМС либо самостоятельно осуществить платеж на некий счет.

Преступники также рассылают письма со ссылками на фишинговые сайты. Для того чтобы выманить у граждан данные банковских карт и убедить человека открыть вложение или перейти по ссылкам на зараженные сайты, они часто подделывают бренд и фирменный стиль известных организаций.

По данным Банка России, основным инструментом мошенников остается социальная инженерия – психологические приемы воздействия на жертву: обман, запугивание и злоупотребление доверием. Методы социальной инженерии в сочетании с недостаточной финансовой грамотностью граждан позволяют преступникам похищать огромные средства удаленно и бесконтактно – в целом по России порядка 4 млрд рублей только за I полугодие 2020 года. Причем шансы вернуть эти средства невысоки: банки компенсировали клиентам только 12% похищенных средств.

"Банк России совместно с правоохранительными органами ведет активную работу по противодействию кибермошенничеству: в первом полугодии 2020 года заблокированы более 9700 телефонных номеров и свыше 4700 мошеннических сайтов. Но наши граждане часто сами нарушают элементарные правила "финансовой гигиены" и лишаются средств из-за собственной беспечности и доверчивости", – сообщил управляющий Отделением Банка России по Тюменской области Сергей Попов.

Сотрудники Банка России призывают граждан быть бдительными и никому не сообщать данные банковской карты (ПИН-код, CVV/CVC-коды, кодовое слово и одноразовые пароли). Сотрудники банка никогда не запрашивают реквизиты и секретную информацию карты. В случае звонка от якобы сотрудников банков положите трубку, а затем вручную наберите номер телефона банка, указанный на обратной стороне карты, и уточните информацию.

Если хищение произошло, во-первых, срочно сообщите об этом в банк и заблокируйте карту, затем напишите заявление о несогласии с операцией. Во-вторых, обратитесь в полицию с заявлением о хищении.