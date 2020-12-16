Тюменцы могут рассказать о качестве своей жизни

Общероссийский народный фронт запустил онлайн-анкетирование, посвященное изучению жизни граждан. Принять участие может любой желающий.

Опрос затрагивает широкий спектр проблем и факторов качества жизни всех россиян. Полученные данные будут использованы на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам с участием президента РФ Владимира Путина. Ответить на вопросы можно онлайн на специализированном портале ОНФ "Народный контроль" вплоть до 20 декабря.

Участие займет от 3 до 8 минут. Возрастные ограничения на участие отсутствуют. Опрос анонимный и не требует регистрации, от участника требуется лишь указать регион проживания и населенный пункт. Во время анкетирования каждый сможет высказать свое мнение, в том числе, в том числе об условиях проживания, общественном транспорте, доступности социальной инфраструктуры, питьевой воде и многом другом.