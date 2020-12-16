В Тюмени прошли дни исторического и культурного наследия

Фото предоставлено Централизованной городской библиотечной системой

В литературно-краеведческом центре прошло закрытие дней исторического и культурного наследия — 2020 и награждение победителей девятого городского краеведческого конкурса "Памятники Тюмени".

Со 2 ноября по 1 декабря участниками "Памятников Тюмени" стали более 700 человек. Конкурсантам, в зависимости от возраста, были предложены разные задания – раскрасить площадь перед памятником, установить местонахождение городских мемориалов и поучаствовать в историко-культурном фотоквесте. Участники оценивались по трем номинациям в трёх возрастных группах.

Лучшими знатоками военной истории города Тюмени стали Георгий Орлов в номинации "Памятники Великой Победы" (возрастная группа от 6 до 9 лет), Кирилл Косолапов в номинации "Увековеченная память" (возрастная группа – дети 10-14 лет) и Нина Иванова в номинация "Сибирское милосердие".

Среди финалистов фотоквеста победителем независимого голосования в группе "Библиотеки Тюмени" во "ВКонтакте" стала Джазиля Сурметова.

Краеведческий праздник ежегодно проводится сотрудниками Централизованной городской библиотечной системы в рамках культурно-просветительского проекта "Открой свой город заново!".