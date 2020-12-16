В Тюмени осужден водитель, сбивший мотоциклиста

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего жителя Тюмени. Молодой человек признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
Вечером 3 сентября 2020 года тюменец на Ford Focus на перекрестке у дома №4 по улице Прокопия Артамонова при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу Suzuki VS750 Intruder, имевшему преимущество в движении. В результате ДТП мотоциклист получил тяжкий вред здоровью.
Водитель признал вину в аварии.
Суд назначил мужчине 1 год ограничения свободы и взыскал с него в пользу потерпевшего 200 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru