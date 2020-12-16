Тюменские офтальмологи используют персонализированные методы лазерной коррекции зрения

Фото: пресс-служба Областного офтальмологического диспансера

Областной офтальмологический диспансер в Тюмени проводит операции по лазерной коррекции зрения с помощью передовых технологий. Одной из самых молодых и интересных подобных методик является Super Femto Lasik, предполагающий индивидуальный подход к показателям глаза пациента.

Super Femto Lasik является одним из самых современных методов лазерной коррекции зрения. Суть его заключается в персонализированной настройке программы выполнения лазерной коррекции зрения, при которой производится компенсация всех искажений в зрительной системе пациента. Он проводится с помощью передовой американской аппаратуры: фемтосекундного лазера и эксимерного (ультрафиолетового газового) лазера современного поколения.

"Данная методика позволяет добиться наиболее четкой остроты зрения вдаль и более контрастного и четкого зрения в тёмное время суток. Super Femto позволяет работать даже с сильно выраженными степенями близорукости и дальнозоркости, а также при астигматизме, хотя, конечно, при слабых и средних степенях результат для пациента будет заметнее", - рассказывает врач-офтальмолог Областного офтальмологического диспансера, лазерный хирург Ольга Долгова.

Помимо Super Femto Lasik в Областном офтальмологическом диспансере проводятся операции по методике Femto Lasik. По сравнению со своим более современным собратом он имеет ряд ограничений. Например, во время Femto Lasik отслеживание глаза проводится только по зрачку, и у хирурга нет возможности расширить операционную зону.

"В тёмное время суток зрачок у любого человека расширяется, и операционная зона при расширенном зрачке может попасть в оптическую. Тогда человек может испытывать небольшой дискомфорт, например, в сумерках. При Super Femto мы имеем возможность дополнительно отслеживать глаз по меткам на радужке, фиксируемым специальным прибором на предоперационном осмотре. Поэтому во время коррекции проходит более четкая обработка роговицы, и операционная зона может быть выше. Как следствие – более острое зрение в сумеречное и ночное время" - отметила Ольга Долгова.

Провести лазерную коррекцию возможно не всем пациентам, имеются противопоказания. К ним относится прогрессирующее снижение остроты зрения при сопутствующих заболеваниях, к примеру, глаукома или сахарный диабет. Также операция невозможна, если есть необработанные участки на сетчатке (разрывы, формирующаяся отслойка).

"Еще одно противопоказание – соотношение очень тонкой роговицы и большой степени рефракции в диоптриях: слишком большой минус, плюс или астигматизм. К сожалению, есть еще ряд патологических состояний, при которых нельзя делать лазерную коррекцию, например, кератоконус – дегенеративное невоспалительное заболевание глаза, при котором роговица истончается и принимает коническую форму", - подчеркнула врач.

Непосредственно перед коррекцией человек помимо стандартных диагностических тестов проходит обследование на уникальном оборудовании – аберрометре – учитывающем все уникальные физиологические и анатомические особенности глаза пациента. Затем на этом же приборе формируется модель идеальной роговицы для пациента, при которой он получит оптимальную остроту зрения, после чего данные загружаются непосредственно в лазерную установку. Сама операция в среднем длится 15-20 минут на оба глаза.

Напомним, подобрать подходящую методику лазерной коррекции зрения может только врач после проведения полной диагностики.