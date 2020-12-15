Убойная акция KILL PIG на Радио Рекорд стартовала!

Фотография предоставлена организаторами акции

2020 год… он постарался! Пора прощаться! Угадай, где 2020 год подложил реальную свинью и выиграй живую сосну в новогодней эфирной игре взрывного шоу Мега Утро на Радио Рекорд.

По будням с 9 до 10 ведущие Ярик и Настя озвучат несколько самых странных, неоднозначных и на первый взгляд сумасшедших новостей, а задача слушателя - угадать, где спряталась настоящая. Победитель забирает живую сосну и набор автомобилиста от генерального партнера акции – сети магазинов Автояпонец и Автокореец.

Играем с 1 по 25 декабря по будням с 9:00 до 10:00. Вручение подарков состоится 25 декабря.

Генеральный партнер - федеральная сеть магазинов автозапчастей Автояпонец и Автокореец. Партнеры проекта: магазин XenonShop.ru и тонировка авто "Черное солнце".