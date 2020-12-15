Жертвами коронавируса стали еще 8 жителей Тюменской области

С начала пандемии в Тюменской области выявлено 20 748 случаев коронавируса, в том числе 170 - за минувшие сутки. За весь период выздоровели 19 430 человек, 152 из них - в прошлые сутки.

Оперштаб сообщил о восьми смертях, причиной которым стал коронавирус. Несмотря на усилия врачей, скончались мужчины 48, 58, 64 и 70 лет, женщины 49, 53, 54 и 63 лет. Всего с начала года скончались 169 пациентов с коронавирусом.