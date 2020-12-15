На Базарной площади в Тобольске пройдет ярмарка

Фото предоставлено пресс-службой губернатора Тюменскрй области

В Тобольске начался прием заявок от предпринимателей на участие в новогодней ярмарке на Базарной площади, которая откроется 21 декабря и продлится до нового года. Утром 2021 года на смену ей придет рождественская ярмарка.

Администрация города Тобольска презентовала Базарную площадь предпринимательскому сообществу, с представителями бизнеса обсудили ее концепцию, перспективы развития, участие в городских ярмарках и будущий турмаршрут.

В 2019 году Тобольск стал победителем конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды Минстроя России с идеей возрождения Базарной площади.

"На протяжении нескольких веков на Базарной площади развивались ремесла, проходили ярмарки и базары самобытных товаров. В первую очередь мы восстанавливаем Базарную площадь для тоболяков, то место, где формировалась сибирская культура, важнейшая часть нашей самоидентификации. Но мы рассчитываем и на серьезный прорыв в сфере развития туризма. Благодаря проекту появилась уникальная возможность восстановить объекты культурного наследия в границах Базарной площади и улицы Мира. Это свяжет Кремль с музеем императорской семьи, станет движущей силой для развития туристической отрасли, малого бизнеса и значительно улучшит качество жизни на этой территории", — рассказал глава Тобольска Максим Афанасьев.

Подробнее об истории площади рассказала первый заместитель главы города Яна Зубова. Она напомнила, что "Тобольская блошинка" на этом месте существовала до 1995 года: "Тобольские лабазы на Базарной площади являлись частью торгового комплекса. Старожилы помнят круглогодичную торговлю в них, когда там можно было купить все: от керосина до икры. Часть лабазов напротив здания питейных заведений дожила до 12 августа 1995 года".

На смену лабазам пришли деревянные торговые павильоны и два больших навеса. Предпринимателям они будут предоставляться бесплатно.