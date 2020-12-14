Delivery Club купит у тюменских бабушек носки и варежки для своих курьеров

"Delivery Club запустил предновогодний проект "Уютный коллаб". Сервис планирует оказать помощь пожилым людям, закупив связанные ими шарфы, шапки, варежки и носки. Собранные таким образом теплые вещи волонтеры передадут курьерам, работающим на доставке заказов клиентам. Помимо Тюмени, в проекте участвуют еще 14 городов: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Пермь, Екатеринбург, Новосибирск, Челябинск, Кемерово, Рязань, Тюмень, Курск, Новокузнецк, Тольятти, Калуга и Тверь", сообщает ТАСС.

Сервис просит жителей этих городов найти бабушек, оставив координаты мест на улицах, где они продают вязаные вещи, в форме обратной связи. В два ближайших воскресенья волонтеры сервиса будут выезжать на закупку теплых вещей по собранным адресам.