Тюменцам рассказали об изменениях на городских маршрутах с 1 января

С 1 января 2021 года в работе общественного транспорта Тюмени запланированы изменения. Так, на ряде маршрутов увеличится количество подвижного состава.

В жилом районе Тарманы вместо 3 автобусов маршрута № 3 на линию выйдут 15 автобусов маршрута № 31 с интервалом 3–5 минут.

Взамен 4 автобусов малого класса маршрута № 12 обслуживание заречных микрорайонов будет осуществляться 6 автобусами большого и среднего класса маршрута № 36, приспособленными для перевозки маломобильных групп населения.

Увеличится количество автобусов, обслуживающих район деревни Падерина: вместо 1 автобуса маршрута № 21 будет задействовано 30 автобусов маршрута № 80.

Заменой маршрута № 38, на котором работает 3 автобуса, станет маршрут № 42, где будет закреплено 16 автобусов (8 среднего и 8 малого класса) с интервалом движения 5–7 минут. Для этого маршрут № 42 будет продлен до железнодорожного вокзала.

В районе ММС заменой 8 автобусам маршрута № 78 станут 24 автобуса маршрута № 37 с интервалами движения 4-8 минут.

Сезонный маршрут № 142 будет заменен маршрутами №№ 145, 147, 155 на круглогодичной основе.

Также будут реализованы следующие изменения:

— маршрут № 2 будет продлен до жилого района ДОК, при этом на маршруте будет увеличено количество автобусов с 18 до 22 единиц,

— на социально значимом маршруте № 86, обслуживающем Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района, количество автобусов будет увеличено до 3 единиц.

"Для совершенствования организации работы общественного транспорта с 1 января 2021 будет отменено 7 маршрутов: № 3, 12, 19, 21, 38, 78, 142, имеющих невысокий пассажиропоток и в значительной мере дублирующих иные действующие маршруты. Это не отразится на удобстве общественного транспорта для пассажиров, так как на замену отменяемым маршрутам будут предложены альтернативные в тех же направлениях с лучшими показателями обслуживания: увеличенным количеством подвижного состава или автобусами большей вместимости", — рассказал Евгений Ташланов, заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.