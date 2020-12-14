Хореографический спектакль "Внутри себя я танцую" покажут в Тюмени

Фото: пресс-служба ТМПО

Что для вас "красиво"? Именно об этом и призывает порассуждать необычный спектакль "Внутри себя я танцую". Мероприятие состоится в музее "Усадьба Колокольниковых" (ул. Республики, 20) 19 декабря в 18:30. Возрастная категория 16+.

Предметы вокруг нас - что мы о них знаем и почему так привыкли их называть? Опираясь на книгу американского философа Г. Хармана "Четвероякий объект", в которой автор говорит: "морковка является морковкой только потому, что она не самолет, и не симфонический оркестр ... и ничто остальное", можно понять, что человек - такой же предмет, как стол, дерево, стена... У него тоже есть свойства, качества, язык для общения.

А это значит, что, возможно, стена может разговаривать со стулом, окно - со шкафом, и всячески взаимодействовать. Просто люди не могут это никак ощутить.

Мы многое не знаем о предметах, и почти ничего - друг о друге. Следуя тем же принципам, называя морковку морковкой, человек определяет, что есть, например, "красиво", а что нет.

Хореографы-исполнители: Ткачук Александр и Олег Коротченко. Танц-драматург: Татьяна Гордеева.

Стоимость: 350 рублей (330 - при покупке онлайн на сайте ТМПО). Количество мест ограничено, обязательная предварительная запись по телефону: 46-49-63.