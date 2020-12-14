В Тобольске за состоянием здоровья пациентов с коронавирусом наблюдает робот

Областная больница №3 внедрила роботизированный обзвон пациентов и запустила процесс дистанционного сопровождения пациентов с пневмонией, лёгким течением коронавирусной инфекции, контактных пациентов, а также выписанных из стационара.

Робот обзванивает больных и предлагает ответить на вопросы, которые характеризуют их самочувствие и состояние. Например, отмечается ли ухудшение самочувствия, повышалась ли температура, имеется ли одышка, боли, есть ли у пациента вопросы по текущей терапии.

Если ответы на вопросы характеризуют ухудшение самочувствия, программное обеспечение информирует медицинского работника, который перезванивает для уточнения состояния, даёт рекомендации или назначает очный осмотр специалиста.

На первом этапе при осмотре пациента врач принимает решение о необходимости автодозвона и количестве дней наблюдения. Сейчас автоматизированный помощник мониторит порядка 40 пациентов в сутки, сообщает областной депздрав.