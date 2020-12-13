Тюмень продолжает борьбу в ежегодном конкурсе "Город России"

Голосование за участников ежегодного конкурса "город России" продлится до 30 декабря. Тюмень находится на 29 месте из 83 городов, но за две недели может улучшить позиции в рейтинге.

Областной центр уже набрал более 11,3 тысячи голосов. Для голосования не требуется регистрация, смс-подтверждение или плата. На официальном сайте конкурса город-россии.рф нужно выбрать город, собрать несложную картинку из нескольких элементов и подтвердить свой выбор. С одного IT-адреса принимается один голос в сутки.

Лидерами на данный момент являются Смоленск, Севастополь и Нальчик. Ханты-Мансийск поднялся до 21 места, Салехард находится лишь на 65 позиции. Итоги 2020-го года будут подведены 30 декабря в 15 часов по московскому времени, пишет "Вслух.ру".

Общенародные выборы самого привлекательного, узнаваемого и символичного российского города проводятся с 2012 года. Самого высокого результата Тюмень добилась в 2012 году, поднявшись на 7-е место. В 2015-м город занял 26 строку.