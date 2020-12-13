Врачи ишимской больницы помогли пациенту встать на ноги

Врачи Областной больницы №4 в Ишиме дважды в этом оказывали медицинскую помощь 44-летнему водителю-дальнобойщику, который столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. Ему потребовалось стентирование коронарной артерии, а во время второго обращения хирурги спасли ему ногу.

Как сообщили в пресс-службе ОБ №4, впервые к эндоваскулярному хирургу мужчина попал в июне 2020 года, ему экстренно провели стентирование коронарной артерии. Спустя пять месяцев он вновь обратился за медицинской помощью. Выяснилось, что еще год назад он сильно ушиб большой палец правой ноги, который долго не заживал. Нога все больше болела, но пойти к врачу пациент решил только тогда, когда мог пройти всего сто метров. Диагностика показала, что все дело в сосудах – для мужчины это могло закончиться незаживающими язвами и ампутацией ноги.

По словам рентгенэндоваскулярного хирурга ОБ №4 Ольги Трощагиной, пульсация на правой нижней конечности на тот момент не определялась. Для восстановления кровотока потребовалось около четырех часов: именно столько длилась высокотехнологичная операция. Все это время пациент был в сознании, вмешательство проводилось под местным обезболиванием".

Мужчине установили три стента общей протяженностью 22 см. Кроме того, в область правой общей бедренной артерии, где происходит активное сжимание и изгиб сосуда во время работы тазобедренного сустава, установлен специальный периферический самораскрывающийся нитиноловый стент. Он не деформируется и принимает свою первоначальную форму после сгибания. Благодаря этой технологии пациент сможет вести активный образ жизни.

После стентирования на контрольных снимках отмечается полноценный кровоток, просвет сосудов восстановлен, отмечается отчетливая одинаковая пульсация как на правой, так и на левой нижних конечностях. На следующее утро пациент уже самостоятельно смог передвигаться.

