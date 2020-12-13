Синоптики прогнозируют теплую новогоднюю ночь в Тюмени

Фото Дмитрия Сиялова, "Афиша Тюмень"

В Тюмени в новогоднюю ночь ожидается довольно теплая зимняя погода. Синоптики обещают, что столбики термометров будут показывать минус 11 градусов, что даже при максимальном ветре 7 метров в секунду будет комфортно для праздничных прогулок.

По данным сервиса Gismeteo.ru, днем 31 декабря 2020 года ожидается до минус 6 градусов. Первого января в наступившем 2021 году будет до минус 8 градусов и возможен снегопад. При этом осадки продлятся практически до конца зимних каникул. Больше всего снега выпадет 3 января.

В прошлый новый год было не так приятно на свежем воздухе. Ночью наблюдалось до минус 22 градусов Цельсия с сильным ветром.

За последние 14 лет самым холодным был последний день 2010-го года. В праздничную ночь температура достигала минус 35 градусов при неспокойном ветре и обильном снегопаде. А самыми теплыми каникулами прославился 2007 год. Столбики термометров поднимались порой до плюс двух градусов. Наиболее снежными выдались каникулы 2017 года. В уходящем 2020-ом ближайший снегопад прогнозируют на 15 декабря, пишет ИА "Тюменская линия".