В Тюменской области развивают новые форматы работы музеев

Сотрудники музеев Тюменской области внедряют новые формы работы с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и ограничений, связанных с риском распространения коронавируса. В учреждениях ограничивают количество посетителей, разводят группы по времени и разным помещениям.

Как сообщили в региональном департаменте культуры, в Тобольском историко-архитектурном музее-заповеднике до середины декабря запланировано несколько мероприятий. Во Дворце Наместника работает выставочный проект "Антиквариат", который знакомит гостей с работой реставраторов. Здесь можно своими глазами увидеть возрожденные раритеты прошедшие основные этапы консервации и реставрации.

13 декабря в "Дворцовой пряничной" пройдет сладкий мастер-класс, участники которого смогут проявить творческие способности и сами расписать сибирское лакомство.

Ранее во Дворце Наместника прошла литературно-музыкальная гостиная, посвященная поэту, прозаику, мыслителю XVIII века, автору "Путешествия из Петербурга в Москву" Александру Радищеву. Участники познакомились с жизнью и творчеством писателя, узнали, что связывало Александра Николаевича с Тобольском, а также прослушали музыкальные произведения русских классиков в исполнении специального гостя мероприятия – преподавателя Отделения искусств и культуры им. А.А. Алябьева Тобольского многопрофильного техникума Гайка Оганисяна.

Участники всех мероприятий в обязательном порядке проходят онлайн-регистрацию: это позволяет контролировать число участников, не допуская излишнего скопления людей, а экскурсии или мастер-классы планировать с таким расчетом, чтобы оставалось время для санитарной и бактерицидной обработки помещений.

