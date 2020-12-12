Депутат Госдумы поблагодарил тюменских волонтеров за помощь ветеранам

Депутат Госдумы Николай Брыкин обсудил с представителями волонтерского центра "Единой России" и Молодежной общественной палаты Тюменской облдумы итоги работы и поблагодарил их за оказанную помощь по поддержке пожилых и одиноких людей, в том числе ветеранов, во время пандемии коронавируса.

На встрече депутата Госдумы с волонтерами рассматривались вопросы, касающиеся помощи нуждающимся людям, а также конкретные проблемы и пути их решения. "Хочу сказать огромное спасибо замечательному, доброму, настоящему человеку, который постоянно и всесторонне оказывает поддержку людям в решении любых вопросов. Спасибо нашей команде, за пройденный путь и выполненные задачи", - написал в своем "Инстаграм" член Молодежной общественной палаты облдумы Сергей Колпаков.

Николай Брыкин положительно оценил работу местных волонтеров и их инициативность. "Горжусь нашими тюменскими активистами. За этот год, благодаря их активной помощи, совершили немало добрых дел. Особенно радуют поступившие от них предложения по дальнейшей работе с людьми, которые нуждаются в нашей поддержке", - отметил депутат.

Татьяна Тихонова