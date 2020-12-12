Тюменцы поддержали акцию к Международному дню отказа от курения

400 человек из 23 муниципальных образований Тюменской области стали участниками интернет-конкурса "В ритме здорового дыхания!", который проходил в формате флешмоба и был приурочен к Международному дню отказа от курения.

Участникам предложили снять небольшой видеоролик, начинающиеся с одной из фраз: "Я не курю!", "Я за здоровый образ жизни!", "Я берегу свое здоровье!". Продолжением фразы должен был стать эпизод из фильма, мультфильма или сериала, который поддерживает позицию здорового образа жизни. За месяц в соцсетях "TikTok" и "Вконтакте" было опубликовано 200 видео в рамках акции, сообщили в департаменте социального развития Тюменской области.

Флешмоб поддержал ведущий телеканала "Тюменское время" Андрей Сапегин, который призвал всех не курить и вести здоровый образ жизни. Наибольшее количество лайков набрали волонтёрский отряд "Подсолнухи" школы №4 г. Ялуторовск, Павел Пятилетов из п. Заозёрный Ишимского района и Данил Мансуров из Тюмени. Они получат дипломы и сувениры от организаторов.

Посмотреть все видеоролики участников можно в группе ВКонтакте https://vk.com/bez_dyma72.

Кроме того, сотрудники Областного центра профилактики и реабилитации провели встречу со студентами Тюменского колледжа производственных и социальных технологий в Информационно-библиотечном центре для молодежи г.Тюмени, на которой рассказали о вреде курения, опасности вейпов и айкоса, показали профилактический ролик.