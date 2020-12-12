При украшении елок тюменцы учитывают современные тренды дизайна

Многие тюменцы стремятся украсить квартиру или дом, а также новогоднюю елку в соответствии с модными трендами и рекомендациями дизайнеров. К примеру, использование мишуры постепенно отходит в прошлое, зато большое внимание уделяется гирляндам.

Как рассказала тюменский дизайнер Анастасия Дробышева, в тенденции последних лет украшать помещение гирляндами с теплым белым светом, так как они смотрятся торжественно и благородно. На елку может уйти три гирлянды по 5 метров каждая, чтобы огоньки заполнили весь объем перед ветками и за ними. Для оконного проема хватит одной такой гирлянды, причем использовать можно варианты от сети и на батарейках – чтобы избежать торчащих проводов.

Гирлянды на проволочной основе оценят любители создавать красоту своими руками. Вариантов ее использования множество: вплести в венок, положить в стеклянную вазу, украсить полочку или фоторамку. Они хороши тем, что у них маленькие размеры и есть блок питания.

Шторы-гирлянды хорошо заполняют большие пространства, будь то стена или оконный проём. Можно сделать прихват на нижнюю треть высоты, чтобы смотрелось как портьера. А включив низкую скорость мигания лампочек, получится создать красивый эффект.

По словам дизайнера, для оформления крыльца и уличных дверей подойдут световые сосульки или снежинки. В качестве эконом-варианта можно рассмотреть фонарики с солнечными батареями, которые днём заряжаются, а вечером сами включаются. Дополнить композицию можно объёмными фигурами гномов, снеговиков или светящихся животных. Искусственные ели с вмонтированными светодиодными пучками смотрятся нарядно и без украшений. К ним можно добавить гирлянду из золотых или красных бусин и ваши любимые шарики, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

"Мишура в последние годы уходит из новогоднего оформления ёлок, но появляется тенденция на стилистику. Например, в моде экологичность: коричневый цвет, натуральные материалы, использование шишек, орехов, палочек корицы, сушёных колец апельсина. Набирает популярность единая цветовая гамма. Можно сочетать голубой и серебро, красный с золотом и т.д.", - добавила Анастасия Дробышева.