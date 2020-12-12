Федеральные эксперты поставили высокую оценку онкологической помощи в Тюменской области

Система оказания медицинской помощи онкологическим пациентам в Тюменской области получила высокую оценку федеральных экспертов. Опыт тюменских врачей планируют использовать для реализации федеральной вертикально интегрированной информационной системы.

Как сообщили в департаменте здравоохранения региона, Тюмень с рабочим визитом посетила делегация из Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина. Эксперты побывали в учреждениях, которые оказывают медицинскую помощь онкологическим больным — это подразделения МКМЦ "Медицинский город": онкологический, радиологический, морфологический центры; Центр амбулаторной онкологической помощи Медицинского клинического диагностического центра.

По итогам аудита столичные специалисты выявили высокий уровень организации и оснащения Медицинского города, возможности лучевого и хирургического лечения онкобольных. О высоком профессионализме сотрудников отделения опухолей головы и шеи заявил эксперт в этой сфере, д.м.н., врач отдела координации онкологической помощи Илья Пустынский. Сотрудники НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина также подчеркнули, что готовы к более тесному сотрудничеству с тюменскими онкологами, в частности, для совместной разработки научных программ и подготовки материалов.

Как отметил заместитель директора по образовательной деятельности НМИЦ Александр Петровский, тюменский онкодиспансер входит в число лучших медицинских учреждений в стране, оказывающих онкологическую помощь: "Опыт тюменских коллег очень важен для реализации федеральной вертикально интегрированной информационной системы. Мне кажется, нашему центру будет интересно проводить совместные научные исследования, для того чтобы сравнивать наш опыт и возможности с технологиями, которые реализуются на базе регионального центра. Я, наверное, первый раз уеду из какого-нибудь региона с ощущением, что здесь главное ничего не испортить", - добавил он.