Тюменские спасатели предупреждают о рисках возгорания автомобилей зимой

С наступлением зимы существенно возрастает риск возникновения пожаров в транспортных средствах. Сотрудники управления МЧС по Тюменской области дали рекомендации, как избежать возгораний и уберечь автомобиль.

Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, современные авто выгорают полностью чуть меньше, чем за десять минут. После возгорания от целого корпуса остается лишь покореженный железный остов. Частой причин возникновения пожаров является банальное нарушение правил эксплуатации предпусковых электрических подогревателей двигателя транспортного средства.

По словам спасателей, чтобы избежать пожара, необходимо вовремя проходить техобслуживание, устанавливать дополнительное оборудование лишь в специализированных сертифицированных центрах. Для установки нужно применять только разрешенные предпусковые подогреватели.

Подключение подогревателя к питающей сети необходимо проводить через розетку с заземлением. Проводку к розетке осуществлять медным проводом, который рассчитан на ток не менее 10А, с сечением не менее 2,5 мм. Кроме того, нельзя допускать повреждения изоляции питающей электропроводки или её протирания, передавливания и нагрева. В каждой машине обязательно должен быть огнетушитель, пишет "Тюменская область сегодня".

При обнаружении признаков пожара нужно срочно звонить по единому номеру МЧС 01 или 101.