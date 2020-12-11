Тюменцы могут стать общественными экологическими экспертами

Фото: пресс-служба Тюменского регионального отделения Общероссийского народного фронта "За Россию"

Общероссийский народный фронт 14 декабря 2020 года открывает набор на обучение в онлайн-школе общественных экологических инспекторов "ЭКОшкола". Принять участие может любой желающий от 18 лет, обучение бесплатно.

Институт общественных инспекторов был создан по поручению Президента РФ. В обязанности экологического инспектора входит выявление нарушений в области охраны окружающей среды. Он уполномочен как участвовать в проверках, так и самостоятельно исследовать территории и сообщать о выявленных нарушениях органам государственной власти.

После прохождения курса каждый обучающийся сможет видеть экологические нарушения и грамотно сообщать о них в надзорные органы. Также онлайн-школа поможет всем слушателям курса подготовиться к сдаче экзамена в региональных органах экологического надзора. После сдачи такого экзамена выдается удостоверение государственного образца, подтверждающее, что гражданин является общественным инспектором и может осуществлять все его полномочия.

Курс проводится в рамках проекта "Экозабота" и состоит из 10 видеоуроков по 30-40 минут. Каждая лекция посвящена одному из направлений экологии. К примеру, участники узнают, кто такой общественный инспектор и что он делает, научатся понимать экологическое законодательство, разберут самые популярные экологические нарушения. Также предусмотрены материалы для самостоятельного изучения и задания для самоконтроля.

"Год Экологии в России завершился в 2017 году, но радует, что тема эта не угасла. Важно помнить, что от наших с вами действий сегодня зависит, в каком мире будут жить завтра наши дети и внуки, какую планету мы им оставим. Тюменская область от юга до полярного Ямала всегда славилась неравнодушыми людьми и красивейшей, чистой, уникальной природой. "ЭКОшкола" поможет активистам направить свою гражданскую энергию так, чтобы принести несомненную пользу. Уверен, желающих принять участие и стать экологическими инспекторами будет немало, и проект получит своё развитие", - прокомментировал сопредседатель тюменского регионального отделения ОНФ Александр Пересторонин.

Для обучения в онлайн-школе общественных экологических инспекторов необходимо заполнить регистрационную форму.