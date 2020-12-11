Число заболевших коронавирусом в Тюменской области превысило 20 тысяч

За минувшие сутки в Тюменской области выявлено 168 случаев коронавируса, выздоровели 377 человек, подтвердилось 6 летальных исходов: мужчины 53, 56, 58 и 62 лет, женщины 46 и 58 лет. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 20 058 случаев заболевания, выздоровели 18 586 человек, скончались 160.
На сегодня в регионе 2338 человек остаются под медицинским наблюдением, 2269 находятся на перевахтовке.
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