Тюменцам предлагают привиться от гриппа в вакциномобилях у торговых центров

Ежегодная прививочная кампания от гриппа подходит к завершению. Тюменцам рекомендуют успеть привиться, вакциномобили будут дежурить в эти выходные неподалеку от торговых центров.
График работы вакциномобилей:
Суббота, 12 декабря
ТРЦ "Кристалл" 11.00–15.00
ТЦ "Metro" 13.00–17.00
ТРЦ "Гудвин" 12.00– 17.00
ТРЦ "Орион" 12.00 – 15.00
ТРЦ "Фаворит" 12.00 – 17.00
Воскресенье, 13 декабря
ТРЦ "Кристалл" 11.00 – 15.00
ТЦ "Metro" 13.00 – 17.00
ТРЦ "Вояж" 12.00 – 17.00
ТРЦ "Фаворит" 12.00 – 17.00
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