Тюменцам предлагают привиться от гриппа в вакциномобилях у торговых центров

Фото пресс-службы областного депздрава, https://t.me/medic72

Ежегодная прививочная кампания от гриппа подходит к завершению. Тюменцам рекомендуют успеть привиться, вакциномобили будут дежурить в эти выходные неподалеку от торговых центров.

График работы вакциномобилей:

Суббота, 12 декабря

ТРЦ "Кристалл" 11.00–15.00

ТЦ "Metro" 13.00–17.00

ТРЦ "Гудвин" 12.00– 17.00

ТРЦ "Орион" 12.00 – 15.00

ТРЦ "Фаворит" 12.00 – 17.00

Воскресенье, 13 декабря

ТРЦ "Кристалл" 11.00 – 15.00

ТЦ "Metro" 13.00 – 17.00

ТРЦ "Вояж" 12.00 – 17.00

ТРЦ "Фаворит" 12.00 – 17.00