Тюменцам предлагают привиться от гриппа в вакциномобилях у торговых центров

12:31 11 декабря 2020
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Фото пресс-службы областного депздрава, https://t.me/medic72

Ежегодная прививочная кампания от гриппа подходит к  завершению. Тюменцам рекомендуют успеть привиться, вакциномобили будут дежурить в эти выходные неподалеку от торговых центров. 

График работы вакциномобилей: 

Суббота, 12 декабря

ТРЦ "Кристалл" 11.00–15.00 

ТЦ "Metro" 13.00–17.00 

ТРЦ "Гудвин" 12.00– 17.00 

ТРЦ "Орион" 12.00 – 15.00 

ТРЦ "Фаворит" 12.00 – 17.00 

Воскресенье, 13 декабря

ТРЦ "Кристалл" 11.00 – 15.00 

ТЦ "Metro" 13.00 – 17.00 

ТРЦ "Вояж" 12.00 – 17.00 

ТРЦ "Фаворит" 12.00 – 17.00

Теги: вакцинация , грипп
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