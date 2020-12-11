В Тюмени наградили лауреатов конкурса журналистских работ ОНФ "Правда и справедливость"

Фото пресс-службы ОНФ

В Тюмени прошло награждение лауреатов VI всероссийского конкурса журналистских работ "Правда и справедливость". Сопредседатель регионального штаба ОНФ Александр Пересторонин вручил журналистам сертификаты победителей и памятные подарки.

Победителями конкурса в этом году стали пять региональных журналистов – Анжела Лебедева (ИА "Тюменская линия"), Ольга Меншутина (телеканал "Тюменское время"), Виктор Нестерук (ИА "ТюменьPRO"), Кира Санникова (интернет-издание "Комсомольская правда"). Главный редактор "ТюменьPRO" Кристина Высоцкая была номинирована на специальную премию "За содействие повышению доверия к СМИ со стороны граждан и развитие региональной журналистики".

"Участие в подобных конкурсах - это всегда личностный и профессиональный рост. Кроме того, тем самым вы способствуете улучшению и развитию региональной журналистики, Тюменской области в целом. Благодаря вашей активности и принципиальной позиции, объективной и всесторонней оценке происходящих событий решаются многие проблемные вопросы", - подчеркнул сопредседатель регионального штаба ОНФ, член правления Союза журналистов Тюменской области Александр Пересторонин.

Конкурс стартовал в январе 2020 года. По итогам заявочной кампании более 2 тыс. региональных журналистов из всех 85 регионов страны представили на конкурс 6327 конкурсных работ, которые посвящены вопросам реализации нацпроектов и проблемам коррупции. Новшеством этого года стала новая тема "ОНФ: мы там, где нужна помощь" по освещению ситуаций, в которых благодаря вмешательству активистов Народного фронта удалось решить проблему граждан.

В результате двух туров лауреатами конкурса стали 437 региональных журналистов из всех регионов России. 42 главных редактора выбраны лауреатами специальной премии "За содействие повышению доверия к СМИ со стороны граждан и развитие региональной журналистики".