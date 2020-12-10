Тюменцы могут обратиться в службу 112 по СМС

Телефон экстренных оперативных служб теперь доступен для всех. Граждане с ограничением по слуху или зрению могут направлять SMS-сообщения и совершать вызовы по единому номеру вызова экстренных оперативных служб "112".

Гражданин, обладающий ограничением по слуху и не способный произвести голосовой вызов на единый номер "112", может сообщить о происшествии посредством SMS-сообщения на тот же номер. Для этого он обязательно должен указать в сообщении вид (описание) и точный адрес (ориентиры) происшествия. Рекомендуется указать ФИО заявителя, номер телефона для связи (если он отличается от того, с которого пишут сообщение) и наличие ограничений по слуху/зрению у заявителя.

При получении такого SMS-сообщения оператор системы-112 незамедлительно проинформирует дежурно-диспетчерскую службу (ДДС) ЭОС о необходимости оказания экстренной помощи, направит уточняющие вопросы в ответном сообщении.

Гражданин, обладающий ограничением по зрению, может сообщить о происшествии посредством голосового вызова на единый номер "112". После опроса абонента оператор направит информацию в ДДС ЭОС для организации реагирования. Для облегчения набора единого номера "112" гражданам, обладающим ограничением по зрению, на мобильном устройстве можно использовать функцию "Экстренный вызов – SOS". Данная функция запускается путем нажатия заранее запрограммированной пользователем клавиши устройства либо специально настроенной производителем клавиши "SOS". Подробную информацию об использовании функции "Экстренный вызов – SOS" на мобильном устройстве рекомендуем уточнять в инструкции по эксплуатации используемого устройства.

В 2020 году гражданами в экстренные оперативные службы было направлено 75 вызовов посредством SMS-сообщений. Автоматизированная информационная система взаимодействия экстренных оперативных служб при вызовах по единому номеру "112" (АИС ЭОС-112) введена в эксплуатацию на территории Тюменской области с февраля 2019 года.