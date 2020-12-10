В Ишиме заработал новый магнитно-резонансный томограф

Фото: Жанна Стрижак

В Областной больнице № 4 Ишима запустили в эксплуатацию диагностическую систему магнитно-резонансной томографии. Оборудование стоимостью почти 81 млн рублей приобретено на средства областного бюджета.

"Новый аппарат МРТ очень схож с предыдущим, поэтому трудностей в работе у нас не возникло, обучаться чему-то заново не пришлось. В связи с эпидситуацией пока принимаем пациентов с направлениями от травматологов, неврологов, гинекологов, урологов, ревматологов", — рассказал врач-рентгенолог отделения лучевой диагностики Михаил Лобода.