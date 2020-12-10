Около двух тысяч тюменцев получают корреспонденцию в почтовых отделениях

Фото В. Кочневой

Получать письма, простые мелкие пакеты, извещения, печатные издания можно в отделениях Почты России без участия оператора, заключив договор аренды абонементной ячейки. В 2020 году в Тюменской области около двух тысяч клиентов Почты России воспользовались данной услугой. Найти ближайшее отделение с услугой аренды можно на сайте Почты России или в мобильном приложении.

Для физических лиц услуга абонирования - возможность обеспечить сохранность корреспонденции в случае неисправности почтового ящика в многоквартирном доме. Услугу клиенты выбирают также из-за шаговой доступности почтового отделения к месту работы или адресу фактического пребывания.

Организации с помощью абонементной ячейки могут разделить входящую почту, арендовав несколько ящиков. Еще один плюс услуги - получение специального короткого адреса, где указан только индекс, город и номер абонентского ящика организации.

Завести абонементный ящик можно в почтовом отделении, на сайте компании или в мобильном приложении.

В период сложной эпидемиологической ситуации Почта России рекомендует пользоваться онлайн сервисом на сайте abox.pochta.ru. Для этого достаточно выбрать почтовое отделение, где действует услуга, ячейку, указать срок аренды, ввести реквизиты организации. После указания периода абонирования стоимость будет рассчитана автоматически. Физические лица могут оплатить услугу сразу в Личном кабинете, а юридические лица – распечатать бланк платёжного поручения и оплатить через банк. Останется только подписать заявление в почтовом отделении и получить ключ от ячейки.

Важно своевременно продлевать договоры, чтобы получать корреспонденцию в новом году на прежний почтовый адрес.

Кроме этого, если организация ликвидирована или переехала по новому адресу, почтовики рекомендуют оповещать почтовое отделение, чтобы перенаправлять входящую корреспонденцию по новому адресу.