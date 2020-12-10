В Тюмени открыта для посетителей выставка "Зеркала и Зазеркалье"

Фото: пресс-служба ТМПО

Посетить экспозицию "Зеркала и Зазеркалье" можно в любой день (кроме понедельника) в музее "Усадьба Колокольниковых" (ул. Республики, 20). Выставка продолжит работу вплоть до 28 марта 2021 года.

Выставка "Зеркала и Зазеркалье" была открыта к 155-летию первой публикации книги "Алиса в стране чудес", которая состоялась в 1865 году. С тех пор книга была переведена на 125 языков и выдержала множество переизданий.

На выставке представлена коллекция зеркал из фондов Тюменского музейно-просветительского объединения и инсталляции, описывающие ключевые события произведений Льюиса Кэрролла, благодаря которым можно представить себя в волшебной стране.

Стоимость: 70 рублей (65 - при покупке онлайн на сайте ТМПО). Подробнее по телефону: 8 (3452) 46-49-63. При посещении музея не забудьте надеть защитную маску. Посетить выставку могут дети старше 6 лет.