Тюменцам предлагают стать добрососедями для пожилых

В Тюмени продолжает работу "Оперативный Штаб соседской взаимопомощи", организованный в рамках проекта "Добро рядом 2.0".

В связи с пандемией многие оказались в сложной жизненной ситуации. Особенно непростые времена сказались на тех, кто относится к особой группе риска: пожилые люди и люди с ограниченными возможностями здоровья.

Одна из важнейших задач штаба ― объединить соседей-горожан и мобилизовать силы для преодоления возникающих кризисных ситуаций.

Информация о пожилых людях, которым нужна поддержка, еженедельно стекается в единый центр. На сегодняшний день в реестре зарегистрировано более 300 заявок от тюменцев, которым уже была оказана помощь и которые находятся "под крылом" добрососедей.

"Любое доброе дело сегодня неоценимо. Ведь совсем не сложно помочь соседу старшего возраста поменять лампочку, сходить в магазин, купить продукты питания, предметы быта, лекарства или организовать субботник — важно оставаться милосердным в такое непростое для всего мира время", — призывают координаторы.

Способов поддержать по-соседски — много. Главное — сделать эту поддержку максимально эффективной, создать настоящую экосистему помощи в пределах каждого дома, скооперироваться и в составе большой добровольческой команды:

— Успеть вовремя ― обеспечить слаженную работу службы "мобильной доставки": приобретение и доставка продуктов и лекарственных средств;

— Оказать поддержку ― сформировать технологию эффективного обмена: собрать и передать вещи, необходимые предметы быта, в том числе изделия собственного творчества, через ближайший пункт приема-передачи, где можно оставить одежду, обувь, теплые вещи;

— Организовать комфортное пространство ― подарить тепло и уют: сделать косметический ремонт, отремонтировать старую мебель или холодильник, помочь в организации уборки и благоустройства (например, сформировать график дежурств и проводить систематические уборки в квартирах и домах маломобильных и пожилых людей, помогать с огородом или уборкой прилегающей к дому территории и т.д.);

— Не забыть ― поздравить соседа: адресно вместе с координаторами Штаба поздравлять одиноких пожилых людей с праздничными датами;

— Соблюдать меры безопасности ― все действия по оказанию добрососедской помощи должны проходить с учетом текущей эпидемиологической ситуации и соблюдением всех профилактических мер.

Проект предполагает охватить адресной поддержкой не менее 3 500 пожилых граждан и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Стать волонтером Оперативного Штаба или рассказать о сложной жизненной ситуации можно, позвонив в call–центр по телефону (3452)30-39-59 (будние дни с 8:00 до 16:30), написав в чат мессенджера соседской взаимопомощи или отправив сообщение во "ВКонтакте".