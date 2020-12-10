В Тюмени стартовало голосование за лучший ресторан для новогоднего корпоратива

Фото: Афиша Тюмень

Рейтинг ресторанов, идеально подходящих для проведения праздничного корпоратива, стартовал в Инстаграме проекта "Афиша Тюмень". Отдать свой голос за приглянувшегося участника можно вплоть до 23 декабря.

На дворе декабрь, а значит мыслей о проведении главного российского праздника все больше. "Афиша Тюмень" решила в этот раз выяснить, какой ресторан подходит для новогодних корпоративов на взгляд подписчиков больше всего.

В рейтинг попали 20 тюменских заведений, среди которых "Максимилианс", "Гостидзе", "Чина", "Голд Сити" и другие рестораны. Для голосования достаточно выполнить ряд простых условий: подписаться на аккаунт "Афиши Тюмень", поставить лайк этому посту, а в комментариях указать только порядковый номер ресторана, за который вы хотите отдать голос. Комментарии со словами, смайлами и прочими отхождениями от правил учитываться не будут.

Давайте выясним, какому ресторану отдают предпочтение тюменцы! Принимайте активное участие и, может быть, именно ваш голос станет решающим. Делитесь мнением в комментариях, предлагайте свои варианты.

Итоги подведут 23 декабря. Победитель получит звание лучшего ресторана для проведения новогоднего корпоратива по версии медиахолдинга "Афиша Тюмень" и специальное предложение по размещению рекламы на ресурсах проекта.