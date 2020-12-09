Тюменский центр борьбы со СПИДом стал призером общероссийского конкурса "Лучший СПИД-центр"

Фото предоставлено Тюменским центром профилактики и борьбы со СПИДом

Тюменский Центр профилактики и борьбы со СПИДом вошел в число победителей общероссийского конкурса "Лучший СПИД-центр". Медучреждение заняло второе место в номинации "Лучший проект по работе с группами риска".

Эксперты высоко оценили результативность двух профилактических проектов, которые сотрудники Центра СПИД реализовывали совместно с общественной организацией "Поколение", которую возглавляет Наталья Устюжанина.

Проект "Вместе сильнее" был направлен на повышение доступности экспресс-тестирования на ВИЧ для жителей труднодоступных населенных пунктов Тюменской области. В рамках второго – "Узнай свой ВИЧ-статус" — лица из групп риска получили возможность сдавать экспресс-тест на ВИЧ в специальном пункте анонимного тестирования. В рамках двух проектов тест на вирус иммунодефицита человека сдал 2 031 человек, у 80 из них результат оказался положительным.

В Тюменской области за 10 месяцев текущего года темп прироста за 10 месяцев текущего года составил минус 28,5%, тогда как за аналогичный период прошлого года – минус 9,3%.

"Уже четвертый год подряд мы регистрируем снижение заболеваемости ВИЧ. При этом охват тестированием не уменьшается — ежегодно порядка 30% всего населения области бесплатно сдают анализ на ВИЧ. У нас отработаны варианты взаимодействия с пациентами, у кого тест оказался положительным, чтобы они как можно раньше начали антиретровирусную терапию и имели больше возможностей для активной и долгой жизни", — рассказал Владимир Романов, главный врач ГБУЗ ТО "Центр профилактики и борьбы со СПИД".