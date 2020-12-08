Тюменцев приглашают посетить выставку "Кабы не было зимы"

Фото: пресс-служба ТМПО

Выставка "Кабы не было зимы" открыта для посещения в музее "Городская Дума" (Тюмень, ул. Ленина, 2) вплоть до 17 января 2021 года. Стоимость билета составляет 30 рублей (25 рублей - при покупке онлайн на сайте ТМПО). Возрастная категория 0+.

Обычай наряжать ёлку в преддверии одного из самых долгожданных и любимых праздников сформировался в нашей стране не так давно и не сразу. Ёлочные игрушки на протяжении столетий меняли форму и сюжеты, их делали из разных материалов — от дерева и ваты до стекла и пластика.

На выставке представлены елочные украшения разных лет: картонажные игрушки, ватные, игрушки на прищепках, а также всем знакомые из детства шишки, колокольчики и домики, которые были так популярны в 1970-80-е гг.

Подробности можно уточнить по телефону: +7 (3452) 46-13-10. При посещении музея не забудьте надеть защитную маску.