Детский центр "Ступеньки" приглашает детей и их родителей поправить здоровье в соляной пещере

Ваш ребенок часто болеет, и вы не знаете, как улучшить его иммунитет? Детский центр "Ступеньки" готов вам в этом помочь! В филиалах центра есть соляная пещера, которая не просто поможет поправить здоровье ребенка, но и сделает его досуг интересным – здесь детки могут посмотреть мультфильмы и даже поиграть с солью, как в песочнице.

Галокамера – это специально оборудованное помещение, в котором создается микроклимат естественных соляных пещер с помощью сухого аэрозоля, распыляющего хлорид натрия в воздухе.

Мельчайшие частички соли незаметно проникают вглубь дыхательных органов, легкие насыщаются отрицательно заряженными ионами каменной соли, которые помогают разжижению слизи и очищают органы дыхания от вирусов, бактерий и аллергенов. В результате сеансов восстанавливается нормальная микрофлора бронхов, кровь насыщается кислородом, а на весь организм оказывается мощный оздоравливающий эффект.

Только представьте: всего за 10-15 сеансов по 40 минут в соляной комнате у большинства детей улучшается носовое дыхание, уменьшаются аллергические и астматические проявления, сокращается обструктивный синдром при ОРВИ, бронхите, укрепляется иммунитет против острых респираторных заболеваний, уменьшается их тяжесть и длительность.

Особо полезна галокамера будет тем, кто часто сталкивается с простудными заболеваниями, нервничает, переутомлен или чувствует хроническую усталость.

Детский центр "Ступеньки" заботится о здоровье детей и стремится сделать все возможное для их комфорта. Задать интересующие вопросы или записаться на посещение можно по телефону +7 (3452) 500-908.