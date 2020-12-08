Компания "Золотые луга" дарит подарки за видеоотзывы о молочных продуктах

Фото: пресс-служба АО "Золотые луга"

Компания "Золотые луга" объявила конкурс отзывов в социальных сетях. Жителям Тюмени предлагают записать небольшое видео, рассказать об одном или нескольких продуктах производителя и выложить ролик в своем профиле. Победитель, выбранный генератором случайных чисел, получит стильную кружку и набор натуральной молочной продукции.

Участвовать можно в социальных сетях ВКонтакте и Instagram.

Чтобы стать участником розыгрыша в группе ВКонтакте, нужно поставить лайк и сделать репост конкурсной публикации. Затем разместить в своем профиле любое, даже совсем короткое видео, главное условие – чтобы была видна продукция торговых марок "Золотые луга", "Живи ЗдорОво!" или "Ситниковское". В посте отметить официальную группу компании. После выполнения всех пунктов оставить комментарий "Готово" под конкурсным постом.

В Instagram условия участия тоже простые: поставить лайк конкурсному посту в официальном аккаунте "Золотые луга", сделать репост этой публикации в сторис, выложить к себе видеоотзыв с обязательной отметкой @zolotye_luga и также написать в комментариях конкурсного поста "Готово".

Отметим, что выкладывать можно не одно, а несколько разных видеоотзывов в обеих социальных сетях – это лишь повысит шансы на победу. Важно, чтобы профиль был открытым.

Итоги розыгрыша будут подведены 11 декабря: победитель определится с помощью генератора случайных чисел. Счастливчик получит кружку и набор вкусной и свежей молочной продукции от АО "Золотые Луга" с доставкой по Тюмени.

Отметим, компания "Золотые луга" - один из крупнейших производителей молочной продукции на Урале и в Сибири, предлагает широкий ассортимент молочной продукции торговых марок "Золотые луга", "Ситниковское", а также серию полезных кисломолочных напитков "Живи ЗдорОво!". Вся продукция изготавливается из натурального сырья отборного качества, без использования консервантов, искусственных добавок, что подтверждается короткими сроками годности.

В официальных пабликах "Золотые луга" можно узнать больше о каждом продукте, познакомиться с новинками, получить информацию об акциях, ярмарках и дегустациях, а также принять участие в различных конкурсах и розыгрышах с приятными призами. Группа ВКонтакте, аккаунт в Instagram. Официальный сайт.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.