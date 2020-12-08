ПФР назначает ежемесячную денежную выплату инвалидам в проактивном режиме

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), согласно приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 июня 2020 года № 327н, с 28 июля текущего года назначается инвалидам и детям-инвалидам в проактивном режиме.

Жителям Тюменской области больше не нужно подавать заявление на ее оформление лично, территориальные органы Пенсионного фонда России сделают все самостоятельно.

Выплата оформляется Пенсионным фондом по данным Федерального реестра инвалидов (ФРИ). ЕДВ устанавливается со дня признания человека инвалидом или ребенком-инвалидом и назначается в течение 10 дней с момента поступления в реестр сведений об инвалидности. Уведомление о назначении ЕДВ поступит в личный кабинет гражданина на Портале Госуслуг, на адрес электронной почты (при ее наличии), либо в смс-сообщении.

Отмена заявлений для оформления ЕДВ стала следующим шагом по упрощению процесса оформления пенсий и выплат людям с инвалидностью. Специально созданный Федеральный реестр инвалидов является единым оператором информации, поставщиками которой выступают учреждения медико-социальной экспертизы, внебюджетные фонды, федеральные министерства и ведомства, а также региональные и муниципальные органы власти.

Сама процедура определения инвалидности в настоящее время также происходит заочно, исключительно на основе документов медицинских учреждений, без посещения инвалидом бюро медико-социальной экспертизы. Такой временный порядок введен в связи с эпидемиологической ситуацией и будет действовать до 1 марта 2021 года.

После того, как данные об инвалидности поступают в ФРИ, территориальный орган ПФР самостоятельно назначает гражданину ЕДВ и пенсию по инвалидности, от человека требуется только заявление о предпочитаемом способе доставке пенсии, которое можно подать через личный кабинет на Портале Госуслуг или сайте ПФР. Если же ранее ему были установлены выплаты по линии ПФР, заявление о доставке представлять не требуется.

С момента начала проактивного оформления ЕДВ, для 1 560 инвалидов и детей-инвалидов ЕДВ назначено в беззаявительном порядке и без посещения клиентских служб управлений ПФР.